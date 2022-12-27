استطلاع لـ"بصيرة": 43% من المصريين شاهدوا مباريات كأس العالم

كتب هانى الحوتى

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، استطلاعاً للرأي العام حول مشاهدة المصريين لمباريات كأس العالم الذي أقيم مؤخراً في قطر، وأماكن مشاهدتهم للمباريات والقنوات التي يشاهدون المباريات عليها.

وأظهرت النتائج أن نسبة 10% فقط من المصريين شاهدوا مباريات كأس العالم بانتظام و33% شاهدوها بصورة غير منتظمة و58% لم يشاهدوها على الإطلاق.

وبمقارنة هذه النتائج بنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة بعد كأس العالم 2018 يتضح أن نسبة من لم يشاهدوا مباريات كأس العالم ارتفعت في 2022 مقارنةً بـ2018 حيث كانت النسبة في 2018 حوالي 51%.

وأوضحت النتائج، أن الذكور أكثر متابعة لكأس العالم من الإناث إذ بلغت نسبة الذكور الذين تابعوا المباريات بصورة منتظمة أو غير منتظمة 61% مقابل 23% بين الإناث، كما ترتفع نسبة من شاهدوا مباريات كأس العالم سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمة بين الشباب من 18-29 سنة لتصل نسبتهم إلى 46% مقارنةً بحوالي 38% بين من يبلغون 30 إلى 49 سنة و45% بين من يبلغون 50 سنة أو أكثر.

ويعد الحاصلون على تعليم الجامعي هم الأكثر مشاهدة لمباريات كأس العالم، حيث تبلغ نسبة من شاهدوا مباريات كأس العالم سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمة بينهم 68% مقارنةً بحوالي 50% بين الحاصلين على تعليم متوسط أو فوق متوسط و28% بين الحاصلين على تعليم اقل من متوسط.

وشاهد 55% ممن تابعوا كأس العالم المباريات في بيوتهم بينما 7% شاهدوها في بيوت أحد الأصدقاء أو الأقارب و31% شاهدوها في كافيتريا أو قهوة، و7% شاهدوها في أماكن أخرى كمكان العمل وغيره. ويلاحظ أن نسبة من شاهدوا المباريات في كافيتريا أو قهوة شهدت انخفاض بين عامي 2018 و2022 حيث كانت نسبتهم 39% في عام 2018.

وأوضحت النتائج أن 53% من متابعي المباريات يشاهدونها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports و9% يشاهدونها على قنوات الكأس و8% ذكروا قنوات أخرى بينما 30% لم يستطيعوا تحديد اسم القناة.