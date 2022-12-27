احتفالية ذوى الهمم بجامعة المنصورة تحت شعار "قادرون باختلاف – هيا انطلق"

نظمت جامعة المنصورة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومركز الأشخاص ذوى الإعاقة، إدارة رعاية الطلاب بالجامعة اليوم الثلاثاء، احتفالية ذوى الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف – هيا انطلق " بقاعة المؤتمرات.

بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات والحماية الاجتماعية ومنسق وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتورة سماح خميس مدير مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، رحاب العشماوى منسق وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.

وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأحمد عطية مدير فروع بنك ناصر بالجامعات، ممثلى هيئات المجتمع المدنى.

وأعرب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة والمتعلقة برعاية وتمكين أبناؤنا من ذوى القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة، وأن هذه الاحتفالية ما هى إلا تكريمًا وتكريسًا للإ جتهاد فى سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن إمكاناتهم وقدراتهم التى تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم فى صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.

وأشار أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فمنذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أولت الدولة بجميع مؤسساتها إهتمامًا مضاعفًا لذوى الهمم فى إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم.

وعبر عن فخره بالطلاب من ذوى القدرات الخاصة الذين يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة فى مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها.

وأضاف أن الجامعة تحرص على رعاية أبنائها من ذوى القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم، فتعمل الجامعة على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم، من خلال مركز خدمات ذوى الإعاقة.

وتعمل الجامعة على تمكين الطلاب من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات، وتدريبهم على أساليب التواصل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص للطلاب للاشترك فى أنشطة اجتماعية ورحلات علمية وترفيهية، كذلك التأهيل النفسى والأكاديمى والتربوى للطلاب من ذوى الإعاقة للكليات التى سوف يلتحقون عليها.

وأشار الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أهمية وحدات التضامن الاجتماعى على مستوى الجامعات المصرية، وأهدافها والخدمات التى تقدمها للطلاب والأنشطة التى تم تنفيذها من قبل وحدات التضامن الاجتماعى على مستوى الجامعات المصرية، وأهمية التطوع والتحدث عن حضانات الفائقين والأنشطة والبرامج التى سيتم تنفيذها مع المتطوعين.

وأشاد الدكتور محمد عطية البيومى بدور المركز المتميز فى تسهيل حصول الطلاب على مختلف الخدمات الجامعية، حيث تم طباعة حوالى 70 الف ورقة برايل، وتسجيل 400 كتاب صوتى على مدار العامين الماضيين، بالاضافة لتنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات الهامة التى تسهم فى تكوين شخصيات الطلاب ومساعدتهم على إنجاز مسيرتهم التعليمية، وتسهيل المهمة على أولياء أمورهم فى رعايتهم، كما نوه للدور البارز لجامعة المنصورة فى تقديم خدمات إستشارية لمختلف الجامعات التى بصدد إنشاء مراكز مشابهة لمركز لخدمات الاشخاص ذوى الإعاقة، كما أعرب عن سعادته بتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

ومن جانبها أكدت الدكتور سماح خميس أن الاحتفالية تدعو إلى الانطلاق معا إلى مجتمع دامج للجميع تحت شعار "هيا انطلق" ونوهت أن المركز يقدم كافة الخدمات وأوجه الدعم حيث يقدم خدمات تعليمية واجتماعية واستشارات نفسية وتأهيل الآباء والأمهات للتعامل الأمثل مع الطلاب ذوى الهمم كما عمل المركز على دمجهم فى المجتمع الجامعى والمجتمع الخارجى من خلال الأنشطة الدامجة وتدريبهم على العديد من البرامج التدريبية وورش العمل وكذلك ريادة الأعمال الغير تقليدية والتى تتناسب مع مؤهلاتهم.

تضمنت الاحتفالية معرضا للأعمال الفنية من فريق دامج لذوى الهمم، كما تضمنت الاحتفالية فقرات فنية للطلاب ذوى الهمم بمشاركة طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة منها: أغنية بلغة الإشارة " إمسك فى حلمك، عرض إسكتش ( الظاهر كده) لأعضاء فريق أبطال الدقهلية، فقرة مواهب من ذوى البصيرة بمركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة: ميرفت جمال "غناء"، سعاد سمير "عزف على الاورج"، أحمد على "انشاد

وتم عرض فيديو بعنوان أمهات محاربات وتم تكريم عدد من أمهات الطلاب ذوى الهمم المتفوقين دراسيا، وتم خلال الاحتفالية تكريم المتفوقين دراسيا والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من ذوى الإعاقة، وتم تكريم الدكتورة رنا حامد من ذوى البصيرة أول باحثة حاصلة على رسالة الدكتوراه بالجامعة، تكريم الحاصلين على شهادة أساسيات تكنولوجيا المعلومات سيسكو العالمية من ذوى الإعاقة البصرية، تكريم أوائل الكليات الحاصلين على منحة وزارة التضامن الاجتماعى (الفاىقين)، توزيع اللاب توب والعصا البيضاء على الطلاب ذوى الإعاقة البصرية من وزارة التضامن الاجتماعي.