اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:29 م
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى طريق الواحات الصحراوى

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:07 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى طريق الواحات الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات بالكيلو 55 بمدينة 6 أكتوبر وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق الواحات بالكيلو 55 بمدينة 6 أكتوبر بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

 


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