إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى طريق الواحات الصحراوى

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات بالكيلو 55 بمدينة 6 أكتوبر وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق الواحات بالكيلو 55 بمدينة 6 أكتوبر بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.