إصابة 17 عاملا نتيجة انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 17عاملا وعاملة من العاملين بالصوب الزراعية بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين 6 إلى مستشفى فايد التخصصي و11 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من العمال الزراعيين على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية، أسفر الحادث عن إصابة 17عاملا وعاملة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى فايد التخصصى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.