اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسماعيلية - السويس"

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:52 م
إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسماعيلية - السويس" انقلاب سيارة ميكروباص
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "الإسماعيلية- السويس"، بالقرب من كمين فنارة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (ع س أ 5271) على طريق الإسماعيلية السويس بالقرب من كمين فنارة دائرة مركز فايد. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
ة انقلاب سيارة ميكروباص (2)
ة انقلاب سيارة ميكروباص (2)

ة انقلاب سيارة ميكروباص (3)
حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

 

ة انقلاب سيارة ميكروباص (4)
ة انقلاب سيارة ميكروباص (4)

ة انقلاب سيارة ميكروباص (5)
حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

 

ة انقلاب سيارة ميكروباص (1)
ة انقلاب سيارة ميكروباص (1)

 


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