إصابة 12شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز ملوى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد، انقلاب سياره ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل في مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 12 مزارعا جميعهم من قريه ديروط أم نخله في غرب مركز ملوي.



انتقلت سيارات هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث و تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



أفادت التحريات الأولية، أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القياده بيد سائق السيارة الربع نقل التى تم التحفظ عليها تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم رفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربى.







