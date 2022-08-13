لماذا تشعر بالانتفاخ بعد تناول وجبة الإفطار؟.. اعرف الإجابة

كتبت إيناس البنا

لمن يحبون الأكل وجبة افطار مثل الملك، ينتهي بهم الأمر في الغالب بمشاكل في الجهاز الهضمي، والسبب هو أنهم يحبون إضافة الكثير من الأشياء غير الصحية ذات الدهون والسعرات الحرارية من أجل تنوع وجبتهم.

ما الذي يسبب الانتفاخ ؟



وفقا لموقع " healthline"، بعد وجبة فطور شهية عندما يفترض أن يشعر الشخص بالنشاط والاستعداد لبقية اليوم ، تشعر بالضيق ، وألم في المعدة ، و تقلصات - هذه هي العلامات المؤكدة للانتفاخ.

يبتلع الناس أيضًا الهواء أثناء تناول الطعام الذي يدخل الجهاز الهضمي مسبباً انتفاخ البطن والتجشؤ، وهناك العديد من المشاكل الناجمة عن الانتفاخ المستمر، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي وعدم تحمل الطعام.

كيف تتجنب الانتفاخ؟



في حين أن الانتفاخ بعد الأكل ليس نادرًا، إلا أن هناك العديد من الطرق السهلة لتجنبه:

لا تأكل كثيرا من الألياف:



على الرغم من أن الألياف مفيدة للصحة، لأنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم، يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالألياف الكثير من الغازات، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والعدس والبروكلي وشوفان الحبوب الكاملة على الإفطار.

تجنب الأطعمة الدهنية:



يبدو تناول الكرواسون والكعك جيدًا في الأفلام، ولكن في الحياة الواقعية، يمكن أن تسبب هذه الأطعمة الدهنية وعالية السعرات الحرارية والمحملة بالسكر الانتفاخ والتجشؤ، يستغرق الدقيق المعالج والسكر مع الزيت والزبدة وقتًا أطول في المرور عبر الجهاز الهضمي وبالتالي يتسببان في احتباس الماء.

لا تشرب أبدًا أثناء الأكل:



احرص دائمًا على تناول الشاي أو القهوة أو الحليب أو العصير قبل 30 دقيقة على الأقل من تناول وجبة الإفطار.

تناول الطعام ببطء:



معظمنا يأكل وجبة الإفطار على عجل ، وهذا يسبب الكثير من الانتفاخ لأننا غير قادرين على مضغ الطعام بشكل صحيح، تناول الطعام ببطء ، واستمتع بهذه العملية.

تجنب المشروبات الغازية:



تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم في المعدة ويسبب الانتفاخ ويجعلك تشعر بالغازات، استبدل المشروبات الغازية بالماء.

قم بنزهة قصيرة بعد تناول الطعام:



بعد تناول وجبة الإفطار ، قم بنزهة قصيرة قد تساعد في تقليل الانتفاخ والتجشؤ.