أسعار الذهب الآن فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1575 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية انخفاض بحوالي 175 جنيها في جميع الأعيرة المتداولة بالسوق، إذ هبط الذهب من 1750 إلي 1575 جنيها للجرام مع توقف المضاربة على الذهب.

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27ديسمبر 2022 إلي مستويات دون 1575 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الافراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1350 جنيها.

عيار 21 سجل 1575 جنيها.

وعيار 24 سجل 1800 جنيه.

الجنيه الذهب 12600 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها قبل لحظات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات هبوط بحوالي 42 جنيها للجرام على اكثر من مرة.

ويشهد سوق الذهب الآن معروضا كبيرا من الذهب وسط إحجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 175 جنيه.