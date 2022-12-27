أخبار 24 ساعة..التعليم: أسئلة الثانوى العام المقالية فى بوكليت ويجيب الطالب أسفل السؤال

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

رئيس السكة الحديد: 3 مليارات جنيه تكلفة مبدئية لمشروع محطة الصعيد في بشتيل

وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة:لا تقلقوا ولن يضيع حق أى طالب

التعليم: أسئلة الثانوى العام المقالية فى بوكليت ويجيب الطالب أسفل السؤال

وزير التموين: رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر والأرز 5.7 شهر

رئيس التنظيم والإدارة: الإعلان عن وظائف جديدة بالدولة يناير القادم

وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ81 مليون دولار

التعليم: تحميل أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على المنصة 2 يناير

الهجرة: طلاب مصريون فى كندا يتبرعون بـ1.2 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة

التضامن: تنفيذ برامج لبث رسائل التوعية الاجتماعية لقضايا الأسرة المصرية

التعليم العالى: مليار و178 مليون جنيه تكلفة مستشفى جامعة سوهاج الجديد

خدمات قطار تالجو الجديد بالسكة الحديد.. أبرزها أطقم للخدمة والضيافة "صور"

تسجيل 50 ألف طفل ضمن برنامج الرعاية الصحية للأطفال المصاحبين للسكرى