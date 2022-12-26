وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة:لا تقلقوا ولن يضيع حق أى طالب

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قائلا: "أرجوكم لا تقلقوا هم أولادى جميعا ولن يضيع حق اي طالب المهم يذاكر ويعمل اللي عليه".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.