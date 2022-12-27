أخبار مصر.. غدا شبورة على الطرق وطقس بارد ليلاً.. والصغرى بالقاهرة11 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى الحالى 2022/2023، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تبدأ يناير المقبل.

وأكدت الوزارة: تبين أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لجميع الطلاب، مشددة بالتنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات ومراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية للطلاب.

وتابعت الوزارة: على المدارس الإعدادية والثانوية التابعة بالمديريات بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات للعام الدراسى 2022/2023 وذلك من خلال الرابط.

توجيهات رئاسية بشأن تطوير الموانئ لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية



تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وشدد الرئيس السيسى، على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بلا أخطاء وبلا غش أو تصوير للأسئلة



أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخال من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة.

وشدد الوزير على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

هزة أرضية على بعد 26 كيلو جنوب غرب الطور بقوة 5 ريختر



سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي

القوة : 5 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.

الحكومة تنفى تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب فى تسمم المحاصيل بالأسواق



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، تواصل المركزية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكد المركز أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مُشددةً على أن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المالية: تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج دخلت حيز التنفيذ



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التنفيذ وسيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك في «الأبلكيشن» في موعد أقصاه الخميس المقبل، موضحًا أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

أضاف الوزير، أنه تم إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في «الأبلكيشن» بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

الرقابة المالية: زيادة قيمة قسط التمويل العقاري إلى 50% من إجمالى الدخل



أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعيًا لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.

وجاء القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

واستهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.

أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1560 جنيها للجرام



تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة 15 جنيها للجرام إلي مستويات دون 1560 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الافراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1337 جنيها.

عيار 21 سجل 1560 جنيها.

وعيار 24 سجل 1783 جنيها.

والجنيه الذهب 12480 جنيها.