أبو الغيط يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التى تشهدها الساحة الليبية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن أبو الغيط جدد في مستهل اللقاء استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب، والتى تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

ونقل المتحدث أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى تناول فى حديثه تطورات الوضع فى ليبيا، واستعرض رؤيته لأولويات الحل فى المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكداً بأن مشروع المصالحة الذى يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.

وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن الجامعة مستمرة فى العمل، لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات، باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار فى هذا البلد العربى.