اليوم السابع
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المنفى: الاستحقاق الانتخابى الهدف الأسمى لخارطة الطريق فى ليبيا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:47 م
المنفى: الاستحقاق الانتخابى الهدف الأسمى لخارطة الطريق فى ليبيا رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى خلال الاجتماع
بيشوى رمزى

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قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن انجاز الاستحقاق الانتخابي هو الهدف الأسمى من خارطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسى النواب والدولة فى استكمال القاعدة الدستورية، وانتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق، مشيرا إلى أن طرح المجلس الرئاسى مقاربته لحل الأزمة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسى النواب والدولة، وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما.

وأضاف، خلال كلمته أمام لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، أن الشعب الليبى، برغم ما يعانيه من تحديات لازال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية، وضمان العدالة فى توزيع العوائد وإدارتها، بما يحقق العدالة والرخاء فى كل ربوع الوطن والوصول إلى الانتخابات فى أقرب الآجال.


ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

محمد المنفي

المجلس الرئاسي الليبي

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط



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