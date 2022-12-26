5 سنوات سجنا لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين المتهم "ح.م.ح"عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ح.ح" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بعصا شوم على يده اليمنى مما أحدث له عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم " ع.ا.ض"عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه يقتل المجنى عليه "ا.م"بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه في الحال ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.