المؤبد لـ3 متهمين بقتل 3 أشخاص بمركز البلينا فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ع" و"ا.ع" و"م.ع" بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليهم "ع.ف" و"خ.ع" و "م. ف بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز البلينا بلاغا بمقتل المجنى عليهم وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قاموا بإطلاق النار عليهم من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مما أدى إلى مقتلهم فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ض" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه يقتل المجنى عليه "ا.م" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.