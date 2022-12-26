12 قتيلا بسبب عواصف ثلجية تضرب ولاية نيويورك الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن حاكم نيويورك، إن عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي تضرب الولاية ارتفع إلى 12 قتيلا، كما وصفت " كاثى هوكول" العاصفة الثلجية التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن أكثر من 1400 رحلة جوية تم إلغاؤها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ مساء السبت حتى صباح الأحد، بسبب العاصفة الشتوية التي ضربت عدة أجزاء بالبلاد.

أشارت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني - إلى أنه تم إلغاء ما مجموعه 1440 رحلة جوية داخلية وخارجية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأجيل 2003 رحلات جوية أخرى بسبب العاصفة الشتوية.

وأوضحت الصحيفة أن مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا شهد أكبر عدد من الإلغاءات خلال تلك المدة، حيث تم إلغاء 89 رحلة كان من المقرر أن تقلع من المطار، وألغيت 118 رحلة كان من المقرر أن تهبط هناك.

وأضافت الصحيفة أن ما يقرب من 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا شكلاً من أشكال التحذير بسبب العاصفة الشتوية، فيما فقد آلاف السكان الطاقة بسبب الطقس المتقلب، فيما لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم بسبب الأجواء.

ويواجه ما يقرب من 177 مليون أمريكى أو أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة هذا الأسبوع أبرد عاصفة شتوية منذ ما يقرب من أربعة عقود، التى تاتي بالتزامن مع عيد الميلاد عبر 37 ولاية وسوف يتعرض نحو 80 % من البلاد لدرجات حرارة دون الصفر، بما فى ذلك أماكن فى أقصى الجنوب مثل تكساس حيث أدى انفجار كبير في القطب الشمالي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة فى معظم أنحاء البلاد.