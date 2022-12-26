وكيل تعليم الوادى الجديد يحيل إدارة مدرسة للتحقيق العاجل للتقصير فى العمل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين ، إحالة مدرسة المشتركة الإعدادية بالخارجة للتحقيق العاجل لعدم الانضباط الإدارى، والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، جاء ذلك خلال زيارة فجائية للمدرسة ، لمتابعة سير منظومة مفاجئة وإنضباط العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة تطوير العمل الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

وفي سياق متصل كرم وكيل تعليم المحافظة، الطلاب الفائزين بمسابقة التغيرات المناخية وفقا لخطة عمل المشروعات والتخطيط الاستراتيجي ،حيث جرى تكريم مجموعة من المدارس والطلاب المشاركين بالمشروع الذين حصدوا مراكز متقدمة على مستوى المديرية .

وتضمن التكريم مدارس الأمل الابتدائية التربية الفكرية ،الشعراوى للتعليم الأساسى، 6 أكتوبر الإعدادية، المروة الإعدادية، الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية، الثانوية الفنية للبنات ، ابو بكرالصديق الابتدائية ،بور سعيد الإبتدائية ،صلاح الدين الابتدائية،صلاح الدين الإعدادية، أنور البارودي الابتدائية، مقدما التهنئة والتقدير لجميع القائمين على العمل وجميع الفائزين من المدارس المختلفة ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

كما شهد وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسى الأول 2022_ 2023 بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة، وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والعروض العسكرية قدمها طلاب المدرسة والتى ظهرت فى أبهى صورها.

وفى كلمته للحضور، وجه مدير التعليم الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وجميع القائمين على الحفل لما شهده من روعة التنظيم والفقرات المنظمة والتى اشتملت على مجموعة من الأنشطة المهارية من شأنها تنمية وتعزيز قدرات الطلاب وتشجيعهم على مواصلة ممارسة الأنشطة بكافة مجالاتها.

كما تم تكريم مجموعة من المعلمين المحالين لسن التقاعد عرفانا بالجميل لما قدموه فى خدمة العملية التعليمية ، فضلا عن تكريم الطلاب المتفوقين و المشاركين بالحفل بشهادات تقدير وهدايا عينية وسط أجواء من السعادة، محفزا لهم على مواصلة التميز والتفوق.