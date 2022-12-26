وعى ومكاشفة فى حديث الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات بأبو رواش.. إنفوجراف

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة في الحفاظ على الأسعار، قائلا: "بقول للمثقفين والإعلاميين وغيرهم.. كل كلمة ممكن تبقي عنوان كبير.. إنتوا فاهمين إن المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية تزيد مرتين وثلاثة.. من يستحمل ده.. والبلد كيف تواجه الحالة دي.. وهي ماسكه ما أمكن أن الأسعار ما تزيدش.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة.











