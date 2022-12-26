اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وعى ومكاشفة فى حديث الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات بأبو رواش.. إنفوجراف

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:19 م
وعى ومكاشفة فى حديث الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات بأبو رواش.. إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة في الحفاظ على الأسعار، قائلا: "بقول للمثقفين والإعلاميين وغيرهم.. كل كلمة ممكن تبقي عنوان كبير.. إنتوا فاهمين إن المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية تزيد مرتين وثلاثة.. من يستحمل ده.. والبلد كيف تواجه الحالة دي.. وهي ماسكه ما أمكن أن الأسعار ما تزيدش.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة.

1
 
 
2
 
 
3
 
 
بقول للمثقفين والإعلاميين كل كلمة ممكن تبقى عنوان كبير
 
البلد بتواجه الأوضاع وماسكة ما أمكن علشان الأسعار ما تزيدش
 
الانتهاء من مشكلة مستلزمات الإنتاج فى الموانئ خلال أسبوعين
 
أرجو إننا نغطى إعلاميا ونخلى الناس تشوف حجم البضائع المفرج عنها 
 
مصنع الأسمدة الأزوتية كان المفروض يبقى مع مصانع السخنة الـ6
 
اتأخرنا نتيجة الظروف الدولية لكن دخّلنا 700 ألف طن لتلبية الاحتياجات
 
بنتكلم عن 2 أو 3 ملايين فدان أرض زراعية خلال آخر سنتين
 
بقول للمزارعين لو حسبنا أسعار الغاز ثمن الأسمدة هيبقى غير كده خالص
 
حريصين نعمل استقرار فى مُدخلات الزراعة علشان الأسعار ما تزيدش
 
ده وقت الحرص على الناس وضرورى الحاجات ما تغلاش عليهم
 
بنخاطب الرأى العام بحقائق ومشروعات وفّرت مليارات للاقتصاد
 
لما قلت رخصة ذهبية للرجال الأعمال كان ده علشان نوفر الوقت
 
بقول للبنوك مفيش وقت قدام القروض فى موضوع مضمون النجاح
 
فيه موضوعات لا تحتمل سنة ولا اتنين ولا تلاتة لأن الوقت ليه تمن
 
ما خبّيتش عنكم حاجة وبطرح كل حاجة فى إطار الحقائق ومخاطبة الرأى العام
 
صندوق هيئة قناة السويس الجديد مُراقب من أجهزة الدولة الرقابية
 
الصندوق دخل البرلمان علشان التصديق على القواعد وأجهزة الرقابة تفتش عليه

 


السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

اخبار الرئيس السيسي

شركة النصر للكيماويات

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة ويؤكد: البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام.. صندوق قناة السويس مراقب من أجهزة الدولة.. ولازم القناة يكون عندها أموال سايلة تقدر بالمليارات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:48 م

الرئيس السيسى عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن.. نطرحه للحوار المجتمعي قبل إقراره.. ويؤكد: الهدف من إجراءات وشروط الكشف الطبى الاطمئنان على الأسرة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:43 م

الرئيس السيسي: الهدف من إجراءات وشروط الكشف الطبى للزواج الاطمئنان على الأسرة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:11 م

الرئيس السيسي: لجنة برئاسة قاضٍ للموافقة على الزواج فى قانون الأحوال الشخصية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة