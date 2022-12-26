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وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات ضخمة وقعت فى قاعدة إنجلز الجوية الروسية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:23 ص
وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات ضخمة وقعت فى قاعدة إنجلز الجوية الروسية انفجار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن دوي انفجارات ضخمة وقعت في قاعدة إنجلز الجوية الروسية، دون أن تكشف مزيد من التفاصيل.

وقال التلفزيون الأوكراني "24tv"، إنه سمع دوي الانفجارات في القاعدة الروسية، وهرعت سيارات الإطفاء إلى محيط الحادث.

كمان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، فيديوهات قالوا عنها إنها لحظة الانفجارات في القاعدة الروسية.

وقالت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية إن انفجارين وقعا.

وذكر موقع "بازا" الإخباري الروسي، نقلاً عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

 


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