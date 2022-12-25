اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: روسيا تقصف أكثر من 18 بلدة ومدينة في خاركيف

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:21 م
أوكرانيا: روسيا تقصف أكثر من 18 بلدة ومدينة في خاركيف أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف بجنوب أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت أكثر من 18 بلدة ومدينة محتلة الليلة الماضية بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.


وذكر سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) - أن روسيا شنت، على مدار اليوم الماضي، قصفًا بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على مستوطنات محتلة من بين ذلك هوريف كوزاكوك وفيترينارن وكوزاشا لوبان وكودييفكا وهوبتيفكا وغيرها من مدن خاركيف.


وأضاف المسئول الأوكراني أنه في اتجاه كوبيانسك، استخدمت القوات الروسية الدبابات والمدافع والمدفعية الصاروخية بالقرب من مستوطنات مثل نوفوملينسك ودفوريشنا وكوبيانسك وكيسليفكا وتابيفكا وكوتلياريفكا وكروخمالن. وقتل رجل، يبلغ من العمر 72 عاما، في قصف مدفعي روسي على قرية بودولي في منطقة كوبيانسك، بينما أصيبت زوجته ونقلت إلى المستشفى في حالة متوسطة.


كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.


وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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