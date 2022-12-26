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الرئيس السيسي يطالب بإجراء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:38 ص
الرئيس السيسي يطالب بإجراء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الأحوال الشخصية الجديدة، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بالجيزة: "لما اتكلمنا عن الملامح الرئيسية ده مش معناه أنكم ما تعملوش حسابكم في الحوار حوله.. لازم تعملوا حوار مجتمعي للقانون.. وزير العدل موجود معانا يكلمنا عن القانون الجديد".

 


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