هبوط بورصات السعودية والبحرين وقطر بجلسة الإثنين.. وصعود الكويت ودبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.06% خاسرًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.64 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1858.07 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.23% خاسرًا 133.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10784.60 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.52 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.06% خاسرًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.36% رابحًا 68.38 نقطة ليغلق عند مستوى 18887.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.

وهبط 15 ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.51%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.87%، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والمرافق العامة، والتطبيقات وخدمات التقنية، والاتصالات، والبنوك بنسبة 0.72%، 0.63%، 0.58%، 0.31%، 0.12%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 52 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "توبي" بنسبة 6.24%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.77%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 5.44%، وتراجع 152 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 5.65%، ثم سهم "العبد اللطيف" بنسبة 4.64%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 78.5 مليون سعودي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1858.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 344.6 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 24.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 2.56%.

كما تراجعت أسهم شركة الإثمار القابضة، وشركة البحرين للسينما، وبنك البحرين الوطني بنسبة 2.22%، 1.71%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.87%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 0.75% مدفوعًا بصعود سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، 0.2%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.23% خاسرًا 133.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10784.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم بقيمة 205.8 مليون ريال عبر تنفيذ 6992 صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.51%، 0.36%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.553% خاسرًا 56.93 نقطة ليغلق عند مستوى 10245.27 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.557 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 168 مليون سهم، بقيمة 1.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 7378 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، يليه قطاعي الطاقة، والرعاية الصحية بنسبة 0.55%، 0.54%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.6%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 11.68%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 11.16%، وتراجع 33 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.8%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 6.98%، ثم سهم "شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي" بنسبة 2.68%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 254.8 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحًا 49.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7228.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% رابحًا 53.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8028.47 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحًا 43.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5591.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.42% رابحًا 80 نقطة ليغلق عند مستوى 5708.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 113 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6479 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.99%، يليه قطاعي الصناعة، والبنوك بنسبة 0.74%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.22%.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.31% رابحًا 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.2 مليون سهم محققة ما قيمته 123.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2416 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، يليه قطاعي العقارات، والصناعة بنسبة 0.4%، 0.39%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الخدمات المالية، والاتصالات، والمرافق العامة بنسبة 0.76%، 0.35%، 0.23%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 13.02%، ثم سهم شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 11.11%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.83%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 5.79%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23 مليون ورقة بقيمة 27.6 مليون درهم.