صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأحد.. وتراجع فى بورصتى الكويت وقطر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.18% رابحًا 18.73 نقطة ليغلق عند مستوى 10234.52 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.4% رابحًا 7.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.19 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.64% خاسرًا 70.41 نقطة ليغلق عند مستوى 10918.43 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.18% رابحًا 18.73 نقطة ليغلق عند مستوى 10234.52 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.74% رابحًا 138.50 نقطة ليغلق عند مستوى 18819.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.8 مليون سهم بقيمة 1.97 مليار ريال.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.11%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.35%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34%، ثم قطاعي الأدوية والسلع الرأسمالية بنسبة 1.19%، 1.15%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.9%.

وقفز 81 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 7.33%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.07%، وتراجع 125 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 6.40%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 5.38%، ثم سهم "توبي" بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 117 مليون سعودي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.4% رابحًا 7.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 512.9 ألف سهم بقيمة 107.9 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 53.19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 3.99%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.02%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 27.54% مدفوعًا بصعود أسهم المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.15%، 1.49%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.27%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.06%، وهبط سهمي شركة استيراد الاستثمارية، ومجموعة البركة بنسبة 7.41%، 0.31%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرًا 31.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7178.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسرًا 34.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7974.88 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% خاسرًا 24.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5547.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.82% خاسرًا 46.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 88.5 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6007 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعات المواد الأساسية، والاتصالات، والتأمين بنسبة 0.11%، 0.1%، 0.09%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 0.66%، 0.55%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.64% خاسرًا 70.41 نقطة ليغلق عند مستوى 10918.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.6 مليون سهم بقيمة 175.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5908 صفقة، وتراجع 27 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.17%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي العقارات، والصناعات بنسبة 0.59%، 0.13%، على التوالي.