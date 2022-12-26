نيابة الجمرك تحقق فى مصرع سيدة إثر انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

تباشر نيابة الجمرك التحقيقات فى حادث مصرع سيدة مسنة فى انهيار أجزاء من عقار كانت متواجدة فى العقار أثناء الانهيار وتم استخراجها جثة هامدة .

وكانت قد تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية استخراج جثمان سيدة تدعى "ع. م" 85 عاما من أسفل عقار انهار أجزاء منه بشارع الاغا بمنطقة رأس التين بحى الجمرك .

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط سقف عقار 29 شارع الاغا بمنطقة راس التين بالإسكندرية ووصلت الحماية المدنية والبحث عن سيدة كانت متواجدة بالعقار.

وشهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية انهيار اجزاء من عقار تسببت فى تهشم سيارة كانت متواجدة اسفل العقار بسبب سقوط الامطار الشديدة فى الساعات الاولى من اليوم .

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الورديان بشارع الامير لؤلؤ وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

يذكر أن أجزاء من عقار خال من السكان، قد انهارت صباح اليوم الأحد، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين إنهيار أجزاء كبيرة من العقار حيث تساقطت أجزائه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.

وتشهد الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة الفيضة الصغرى، التي بدأت منذ يوم الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء منذ منتصف ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وفى هذا الصدد؛ قام حى العجمى برئاسة السيد موسي متابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطار بشارع زمزم، شارع الهانوفيل الرئيسي، أمام شارع أبو سعيد، شارع أمين إسحاق بالهانوفيل، شارع الميناء البيطاش، شارع إسكندرية مطروح أمام بوابة الحديد والصلب، شارع الحنفية، أمام شارع موبيلكا، شارع مدرسة أجياد.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي شملت محور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانه البحرية وطريق القباري السريع والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وتفقدت هدي ابو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال ازالة آثار مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية شملت ميدان المندرة الكوبري قبلي وبحري ، وطريق الكورنيش.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار شملت طريق الكافورى أمام أستاد برج العرب ، أبو الريش وجميع المناطق الساخنة بنطاق الحي.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.