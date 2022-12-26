نصائح للمزارعين للتعامل مع حالة الطقس.. اعرف التفاصيل

تشهد بعض المناطق من البلاد حالة سريعة من التقلبات الجوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث يحدث انكسار واضح فى درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية لتصل ولأول حول تحت الـ 20 °م نهاراً تلامس الـ 10 °م ليلاً فى معظم الأنحاء.

و‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة على شمال سيناء وشمال الوجه البحرى " كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدقهلية – دمياط" ومتوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد "بنى سويف والمنيا".

‎كما تظهر الشبورة صباحاً فى بعض مناطق الوجه البحرى والطرق السريعة و تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الساحل الشمالى الغربى ومناطق الدلتا.

‎وينصح فيها المزارعون بعدد من التوصيات نرصدها فى التقرير التالى: