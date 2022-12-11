اليوم السابع
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رئيس مركز معلومات المناخ: 3 أمراض تصيب النبات يجب الحذر منها فى هذه الفترة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:00 ص
رئيس مركز معلومات المناخ: 3 أمراض تصيب النبات يجب الحذر منها فى هذه الفترة وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك 3 أمراض لابد أن نأخذ حذرنا منها فى هذه الفترة، هى العفن الرمادي على الفراولة والطماطم وفلفل الصوب  واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي واللفحة الأرجوانية على الثوم والبصل، ومع برودة الجو ليلاً ستقل الإصابة بالبياض الدقيقي في الطماطم والفراولة.
 
‏‎وأضاف فهيم أن محصول طماطم الصعيد التى تجمع التحجيم والتلوين سيضعف وعليهم بسترات أو نترات البوتاسيوم رشاً، لكن لو اشتد البرد فيكون له التأثيرات الفسيولوجية التالية:
 
‏‎1-  توقف تقريباً حركة السيتوبلازم في الخلايا كما فى الشعيرات الجذرية ومن أعراضه اصفرار وضعف وتقزم "شديد" فى النمو .
‏‎2-  أحيانا ظهور البلازما "الكاذبة" في بعض الخلايا بسبب الزيادة المفاجئة فى نفاذية الأغشية وتسرب المواد المذابة من الخلايا ، ضعف ونقص في معدلات الصب والتحجيم فى المحاصيل الأرضية .
‏‎3-  المجاعة الداخلية بسبب زيادة معدل التنفس على حساب معدل البناء الضوئي يؤدي الى حدوث نقص التغذية وتظهر معظم أعراض نقص العناصر وخاصة البوتاسيوم والماغنسيوم وطبعا الكالسيوم، ومن أعراضه احتراق حواف الأوراق وتبقع أوراق وعفن الطرف الزهري .
‏‎4-  تثبيط النقل – حيث يتوقف النقل للماء والعناصر تماماً فى درجات الحرارة المنخفضة ، زي قصب السكر ومعظم أشجار الفاكهة والزيتون.
 
‏‎5-هذه التوصيات محددة حسب المحصول.
 

الزراعة

الطماطم

النبات

الفراولة



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