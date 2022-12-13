إصابة سيدة فى انهيار جزئى بمنزلها بقرية المدامود شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، مساء أمس الإثنين، إصابة سيدة أربعينية فى حادث انهيار جزء من منزلها عليها فى قرية المدامود، وتم نقلها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وخرجت بصحة جيدة دون إصابات خطرة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمجلس مدينة الزينية، يفيد بإنهيار جزء من سقف منزل على سيدة تدعى "سحر.أ.ع" 45 سنة فى قرية المدامود بالمدينة، مما أسفر عن إصابتها.

تم على الفور نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وبعد مرور ساعتين على دخولها للمستشفى تم تقديم كافة الدعم الطبي اللازم لها وخرجت بصحة جيدة دون أية إصابات خطيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.