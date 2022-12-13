اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة سيدة فى انهيار جزئى بمنزلها بقرية المدامود شمال الأقصر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:32 ص
إصابة سيدة فى انهيار جزئى بمنزلها بقرية المدامود شمال الأقصر اسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، مساء أمس الإثنين، إصابة سيدة أربعينية فى حادث انهيار جزء من منزلها عليها فى قرية المدامود، وتم نقلها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وخرجت بصحة جيدة دون إصابات خطرة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمجلس مدينة الزينية، يفيد بإنهيار جزء من سقف منزل على سيدة تدعى "سحر.أ.ع" 45 سنة فى قرية المدامود بالمدينة، مما أسفر عن إصابتها.

تم على الفور نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وبعد مرور ساعتين على دخولها للمستشفى تم تقديم كافة الدعم الطبي اللازم لها وخرجت بصحة جيدة دون أية إصابات خطيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


الاقصر

حادث انهيار جزء من منزل بالمدامود

اصابة سيدة فى انهيار سقف منزلها بالاقصر

اخبار اليوم

مستشفى الكرنك الدولى

اخبار الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة