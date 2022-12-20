تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية بمركز المحلة.. صور

وشملت الجولة تفقد الخط الكورى الجديد وأعمال الحماية المدنية وأجهزة الإنذارات ( إنذارات الحريق التى تم تركيبها بالمبنى الإدارى ) والأعمال الإنشائية بالمصنع وصب الأرضيات، كما تابع أعمال النقل من المحطة الوسيطة الموجودة بجوار المصنع.

يذكر أن مصنع التدوير شهد العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الحالية منها توسعة المصنع بأرض إضافية وتركيب خطوط جديدة وإقامة مبنى إدارى وورشة ميكانيكية للمعدات وميزان حديث وصب أرضيات المصنع وتركيب إنترلوك بالأرصفة.

وكان وفد كوري تفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية، رافق الوفد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وشهدت الجولة تفقد الخط الكوري الجديد، الذي تمت إقامته بالمصنع ضمن أعمال التطوير القائمة، وتهدف الجولة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال الموجودة حاليا في المصنع خلال الفترة الحالية.

يذكر أنه تستكمل حاليا أعمال صب الأرضيات وإنشاء غرفة للمواتير، والانتهاء من دهانات السور الخارجي وأعمال الحمايه المدنيه وغرفة الأمن ومظلة المعدات.