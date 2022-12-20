اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية بمركز المحلة.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:06 م
تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية بمركز المحلة.. صور جانب من الجولة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع، اليوم، اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية بمركز المحلة بمرافقة مسئولى المصنع.
 
وشملت الجولة تفقد الخط الكورى الجديد وأعمال الحماية المدنية وأجهزة الإنذارات ( إنذارات الحريق التى تم تركيبها بالمبنى الإدارى ) والأعمال الإنشائية بالمصنع وصب الأرضيات، كما تابع أعمال النقل من المحطة الوسيطة الموجودة بجوار المصنع.
 
يذكر أن مصنع التدوير شهد العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الحالية منها توسعة المصنع بأرض إضافية وتركيب خطوط جديدة وإقامة مبنى إدارى وورشة ميكانيكية للمعدات وميزان حديث وصب أرضيات المصنع وتركيب إنترلوك بالأرصفة.
 
وكان وفد كوري تفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية، رافق الوفد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.
 
 
وشهدت الجولة تفقد الخط الكوري الجديد، الذي تمت إقامته بالمصنع ضمن أعمال التطوير القائمة، وتهدف الجولة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال الموجودة حاليا في المصنع خلال الفترة الحالية. 
 
يذكر أنه تستكمل حاليا أعمال صب الأرضيات وإنشاء غرفة للمواتير، والانتهاء من دهانات السور الخارجي وأعمال الحمايه المدنيه وغرفة الأمن ومظلة المعدات.
 
 
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة (1)
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة (6)
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة 

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة (3)
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة 

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة (2)
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة 

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة (4)
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة 

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة (5)
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

مصنع تدوير القمامة بالمحلة

المخلفات الصلبة



الموضوعات المتعلقة

طقس الغربية اليوم.. نشاط للرياح وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:24 م

ضبط شخص قتل تاجرا لخلافات بينهما فى طنطا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:13 م

تشغيل محطة معالجة دمرو و11مشروعا تعليميا وإقامة مركز طب أسرة بالوحدة المحلية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:55 م

التأمين الصحى بالغربية ينظم احتفالية لتكريم أوائل معهد التمريض فى مبرة طنطا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:43 م

وفد كورى يتفقد الخطوط الجديدة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة في المحلة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة