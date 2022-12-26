موسكو تسلم بيلاروسيا 16 شخصا متهمين بارتكاب جرائم متطرفة

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أعلن المدعي العام في بيلاروسيا أندري شفيد، أنه منذ بداية العام الجاري، سلمت روسيا إلى بلاده 16 شخصا متهمين بارتكاب جرائم متطرفة.

وقال شفيد - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد: "في هذا العام وحده، تم اتخاذ قرارات إيجابية لتسليمنا 25 شخصا، من مواطني جمهورية بيلاروسيا، الذين ارتكبوا جرائم متطرفة.. وقد تم بالفعل تسليم 16 شخصا، وسيظهر الباقون قريبا أو سيعاقبون على أراضي جمهورية بيلاروسيا".

وأشار المدعي العام، إلى أنه منذ بداية العام، أرسلت السلطات البيلاروسية ست قضايا جنائية إلى روسيا ضد روس يشتبه في ارتكابهم جرائم ذات طبيعة متطرفة، وقد أدين أحدهم بالفعل.

وقال: "أرسلنا ست قضايا جنائية إلى روسيا لجذب مواطنين من روسيا الاتحادية، وقد تم بالفعل النظر في بعض هذه القضايا، وعلى وجه الخصوص، أُدين مواطن روسي في قازان بتهمة إهانة مسؤول في وزارة الشئون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا، وعوقب وفقا للقانون الروسي".