روسيا تحظر التعاون العسكرى التقنى مع 74 منظمة من دول أجنبية

أ.ش.أ

أقرت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، قائمة الشركات الأجنبية الخاضعة للعقوبات في مجال التعاون العسكري والتقني، مشيرة إلى أن القائمة تشمل 74 شركة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وبولندا.

وقالت الحكومة الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) "إن الحكومة وافقت على قائمة الشركات الأجنبية الخاضعة للعقوبات في مجال التعاون العسكري التقني، حيث يحظر إجراء تعاملات في مجال التعاون العسكري التقني مع هذه الشركات".

وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع على القرار ذي الصلة في الخامس من نوفمبر الجاري، وهذه الوثيقة تعدل مرسوما حكوميا، وتم اتخاذ القرار في إطار إجراءات اقتصادية ردا على العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.