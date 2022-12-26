مكتبة الإسكندرية تتيح الاستعارة للباحثين بشكل تجريبى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات عن إتاحة خدمة الاستعارة الخارجية للباحثين فقط، وذلك بشكل تجريبي بدءًا من بداية العام الجديد في 1 يناير، على أن يكون الباحث من حاملي الاشتراك السنوي، حيث يسمح للباحث الاستعارة حتى كتابين لمدة أسبوعان قابلة للتجديد مرة واحدة.



وتأتي تلك الخدمة في إطار أنشطة مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها؛ وذلك لنشر العلم والثقافة للجمهور. بالإضافة إلى دورها الريادي في تقديم أفضل الخدمات بالمجالات البحثية لروادها، مما جعلها تتصدر قائمة المكتبات العربية والعالمية.



من جهه أخرى تفتتح مكتبة الإسكندرية، مؤتمر "المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة"، وذلك يوم غدا الثلاثاء ،في تمام الساعة 3:30 مساءً بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، علي أن تمتد فعاليات المؤتمر علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ديسمبر.



ويفتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي؛ أمين المجلس الأعلي للثقافة، والدكتور ماجد عثمان؛ مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، والروائية ريم بسيوني، والدكتور فتحي صالح، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمفكرين وكبار المسئولين.



يشمل المؤتمر محاور عامة لبحث الحالة الثقافية، ودور المثقفين المصريين في تجسيد القوة الناعمة، ومساهمة مكتبة الإسكندرية في الثقافة محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلا عن النقاش حول التراث غير المادي، والأدب والفنون.