مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة بسبب الأحوال الجوية

وأوضحت إدارة المطار -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الحركة الملاحية توقفت بسبب الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م.

وأضافت أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية فى مطار بغداد الدولى.