اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:58 م
أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار لغم أثناء مرور حافلة فى بوركينا فاسو

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:31 م
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار لغم أثناء مرور حافلة فى بوركينا فاسو بوركينا فاسو
وكالات

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سقط عشرة أشخاص على الأقل في انفجار حافلة تقلّهم الأحد، لدى مرورها فوق لغم في شرق بوركينا فاسو، حسب ما أفاد حاكم هذه المنطقة الحدودية مع النيجر الإثنين.

وأفاد بيان صادر عن الكولونيل هوبيرت ياميوجو أنّ "بعد ظهر 25 ديسمبر 2022، ارتطمت حافلة نقل عام، بلغم على محور فادا نجورما- كانتشاري، قرب قرية بوجي. للأسف أدّى الانفجار إلى وفاة عشرة ركاب وإصابة خمسة آخرين بجروح"، أدخلوا على إثرها إلى مستشفى فادا نجورما عاصمة المنطقة.

وأضاف أنّ الحصيلة يمكن أن ترتفع لأنّ "ركّاباً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".
 

 


بوركينا فاسو

انفجار فى بوركينا فاسو

انفجار لغم فى بوركينا فاسو

النيجر



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