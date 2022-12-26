مستقبل التنمية بحوض النيل فى المؤتمر السنوى لكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

عقدت كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة مؤتمرها الدولى السنوى تحت عنوان حوض النيل.. مستقبل التنمية المستدامة: الفرص والتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتحدث فيه الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا والدكتورة عزيزة بدر مقرر المؤتمر، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

قدم المؤتمر الدكتور حازم أبو السعود، وحضره عدد كبير من الخبراء والمتخصين ومنهم دكتورة أميرة شوقى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ودكتور زكريا عبد المجيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور معوض بدوى كلية الآداب جامعة عين شمس، ودكتورة أميرة البنا جامعة السويس.

وتضمنت بحوث المؤتمر وجلساته الحديث عن أثر التحديات البيئية على التنمية المستدامة فى دول حوض النيل، وأثر الضغوط البيئية وتغير المناخ على سكان حوض النيل، وتأثير الزراعة الشاطئية على التنمية الزراعية بحوض النيل، والإعلام وأثره فى تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل، والعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل ومؤسسات التمويل الدولية ودورها فى دعم مشروعات التننمية الاقتصادية الكبرى بحوض النيل وغيرها من البحوث.

من جانبه أكد الدكتور عطية الطنطاوى عميد الكلية أن اختيار موضوع المؤتمر الدولى السنوى للكلية للعام الجامعى 2023-2022، يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالملف الافريقى وتنفيذا لتوجيهات السياسات المصرية الخارجية، وتماشيا مع رؤية الاتحاد الإفريقى وانطلاقا من الدور الريادي لمصر فى القارة الأفريقية وما يعكسه الاهتمام البالغ لرؤية مصر 2023 بقضايا التنمية المستدامة فى القارة، ومن ثم فى حوض النيل.

أضاف الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن المؤتمر الدولي السنوي للكلية بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عاما على إنشائها، ويناقش البرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شتي المجالات.