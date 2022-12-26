وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، إلى أنه "بالنسبة لصناعة الغاز سينخفض إنتاج وصادرات الغاز بقوة، وسينخفض إنتاج الغاز بنسبة 12% مقارنة بعام 2021 وستنخفض الصادرات بنحو 25% والسبب الرئيسى هو إنهاء منشآت البنية التحتية للتصدير".

وعن تلخيص نتائج عام 2021، قال نوفاك إن صادرات الغاز الروسى ارتفعت بنسبة 10% إلى 763 مليار متر مكعب وزادت الصادرات بنسبة 3% إلى 250 مليار متر مكعب.