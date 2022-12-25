الكرملين: وضع سقف لسعر النفط والغاز أمر غير مقبول

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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تحديد سقف لسعر النفط والغاز الروسي بأنه"أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا"، مؤكدا أن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.



وقال بيسكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد "لن نقبل بأي سقف، على الرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة مبدأ، لأنها تعتبر تدخلا في عمليات تسعير السوق، وإذا وافقنا اليوم على مثل هذا السقف السخي فسيتعين عليك غدا الموافقة على سقف يلحق ضررا بالمصالح الروسية"، مشددا على "أننا لن نوافق أبدا على مثل هذا التشويه وتدمير عملية تسعير السوق".



يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي قد بدأ سريان مفعولها في 5 ديسمبر الجاري وتوقفت الدول الأوروبية عن قبول النفط الروسي الذي يتم نقله بحرا، كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أثناء نقله بحرا على مستوى 60 دولارا للبرميل، وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.