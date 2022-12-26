مدينة بوليفية تحظر مصارعة الديوك بسبب تفشى فيروس أنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أصدرت الحكومة البوليفية، قرارا بحظر مصارعة الديوك فى مدينة سوكرى، بسبب تفشى فيروس أنفلونزا الطيور، ووقع على القرار أمانتى الحكومة والصحة، وهو الذى يجبر السكان بوقف نشاط مصارعة الديوك الذى يتم ممارسته فى 7 مدن أخرى فى بوليفيا.

وقالت ساندرا تورو، وزيرة الصحة فى سوكري: "القرار يتبنى إجراءات التعليق المؤقت للتركيز والأحداث مع الدواجن، مثل التجارة فى الأسواق والمعارض أو مسابقات الديوك والطيور وذلك من اجل مكافحة فيروس انفلونزا الطيور ".

وأضافت أنه إيصال الطيور إلى المستفيدين من برامج الأمن الغذائى والمشروعات الاجتماعية الإنتاجية فى الدائرة ممنوع نظرا لانتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وأشارت إلى أن وزيرى الصحة والداخلية واضحان للغاية، ولهذا السبب نطلب من جميع أمناء الصحة فى البلديات، بشكل مفصل مع أمناء حكومتهم فى جميع البلديات الـ 26، إجراء التفتيش والمراقبة، وبالتالى إبلاغ الحالات إلى وقال المسؤول "الشرطة وبالطبع مصارعة الديوك محظورة تماما".

وبحسب رئيس بلدية جواراندا، روبيرو دياز، فإنه تم ذبح ما يقرب من ألف طائر داجنة للوقاية من المزيد من الإصابات التى قد تحدث، كما يسعى إلى ألا يصل التأثير إلى البشر.

وقال مسؤول البلدية "هذا هو السبب فى فرض الحجر الصحى فى كامل إقليم لا موجانا، بما فى ذلك بلديات ماجاجوال و سوكرى ومناطقها الريفية على الحدود مع منطقة سان جورج".

وقال أندريس فيليبى أوسيجو، المدير الفنى للصحة البيئية فى ICA فى منطقة مونتيس دون الإقليمية: "لدينا تفشى مؤكد ونعمل على مراقبة نشطة فى المناطق التى تم التدخل فيها فى بلدية لوس بالميتوس لتحديد ما إذا كانت هناك خصائص أخرى متأثرة".