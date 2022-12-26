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مديريات التموين ترسل طلبات إضافة المواليد على البطاقات إلى الوزارة للمراجعة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:00 ص
مديريات التموين ترسل طلبات إضافة المواليد على البطاقات إلى الوزارة للمراجعة بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

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أرسلت مديريات التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، التى تستقبلها الى ديوان عام وزارة التموين بشكل اسبوعى وذلك لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقى معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، وسيتم مراجعة بيانات الطلبات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها.
 
وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات ارسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية الى ديوان عام وزارة التموين.
 
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الاسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين" زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد أخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023. 
 

التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين

اضافة المواليد ببطاقات التموين

إضافة المواليد

المواليد على بطاقات التموين

المواليد ببطاقات التموين

اليوم السابع بلس



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