اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 08:49 م
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التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية

السبت، 17 ديسمبر 2022 08:06 م
التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعي، بتيسير صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامةللأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجاري، وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.

 

 


التضامن

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الدعم النقدي تكافل وكرامة

بطاقات ميزة لاسر تكافل وكرامة



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