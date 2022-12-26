محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويوجه رؤساء المدن بمواصلة شن الحملات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة إزالة إشغالات بعدد من الأحياء وخاصة المزلقان الوسطاني، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موجها بالاستمرار في حملات إزالة الاشغالات، لتيسير حركة المواطنين، والحركة المرورية، موجهاً بالاستمرار في شن حملات إزالة الإشغالات، ومنع التعدي على الطرق والشوارع لأنها حق للمواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بالقيام بحملات لإزالة الإشغالات في الشوارع، لمنع التعدي عليها، موجها بالتنبيه على المتعدين، عقب إزالة الاشغالات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تكرار التعديات.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال ترميم بعض المطبات الهوائية على طريق الرياض الحامول أمام قرية الرغامة، وري الأشجار المنزرعة بمدخل قرية الفيروز، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين المقدمة وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً .

كما تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمدينة مسير فور وقوع التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تابع حملات النظافة اليومية، وشهدت مدينة فوه، حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة مركز فوه، لمنع التعديات على الشوارع والطرقات، لتيسير حركة المواطنين، كما تابع حملة النظافة اليومية لرفع المخلفات.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال النظافة اليومية، لرفع المخلفات، إضافة لوقف حالة بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة لتفقد المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين.

وتابع المحاسب ، السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بطريق دسوق قلين على جانب طريق ترعة القضابة قبل الرصف بداية من كوبرى المدير حتى تقاطع شارع الشركات من أمام مستشفى الامومة بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل ووضع طبقة الخرسانة و تركيب البلدورات بالميدان الإبراهيمى وطريق المستشفى العام، وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرد السن ومراجعة البنية التحتية من مياه وصرف وغاز، كما تابع استئناف أعمال برفع البيارات والمطابق واستكمال صفايات الأمطار الأعمال بالميدان الأهيمين، وشارع سيدي ابراهيم وطريق قلين وشارع البزاوى، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.



جانب من حملة ازالة الاشغالات



جانب من الحملة



حملة المحافظ بالمزلقان الوسطاني



ازالة الاشغالات بمدينة كفر الشيخ