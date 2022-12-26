محافظ كفر الشيخ يتابع توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية وضبط الأسعار

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، اليوم الاثنين، خلال جولة مفاجئة، توافر السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بعدد من المنافذ والمحال التجارية والسوبر ماركت، والتأكد من انخفاض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالأسواق وتابع الإعلان عن الأسعار وجودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين،ـ مشيرا إلى توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والمحال والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، إضافة الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

واطمئن محافظ كفر الشيخ على توافر جميع السلع من زيوت وسكر وأرز ولحوم ودواجن ومجمدات وألبان، وكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن، وتوفرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات دون أي زيادات ، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الجهود لمنع احتكار السلع او محاولات البعض رفع أسعارها ، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة معارض "أهلا رمضان " وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ في كافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة، والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها و طمأنهم على استمرار الحملات الرقابية والتموينية بصفة مستمرة على الاسواق، والمحال لضبط الاسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق.