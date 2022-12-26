محافظ كفر الشيخ: تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية وشن حملات مستمرة على الأسواق

كفر الشيخ _ محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد والعميد الدكتور سامح العزب، ممثلا لمديرية الأمن، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطة أرض لإحلال وتجديد مكتب بريد أبو مندور بدسوق، وتخصيص مساحة 350 متر أملاك دولة لإقامة مبنى للهيئة القومية للتأين الاجتماعي ببيلا.

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال المجلس التنفيذي للمحافظة على استمرار الحملات على الاسواق والمحال التجارية ،ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع ، كما وجه بضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة "خليك ايجابي" التي تم اطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وضبط الأسواق.