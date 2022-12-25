اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:37 م
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تحرير 84 محضرا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بمدن ومراكز كفر الشيخ..صور

الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:09 م
تحرير 84 محضرا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بمدن ومراكز كفر الشيخ..صور متابعة الأسعار
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري، والتموين، والإدارات التابعة لهاـ، على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ لضبط المخالفين من التجار وأصحاب المحال وأصحاب المخابز.

وأسفرت الحملات عن تحرير 84 محضراً للمخالفين من التجار وأصحاب المحال وأصحاب المخابز، ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار تلك الحملات بالمدن والمراكز والقرى، لمحاربة الغلاء والتأكد من جودة السلع وتاريخ الصلاحية والتأكيد على إبراز قائمة الأسعار بكل منفذ ومحل.

تمكنت  حملات مجلس مدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، من تحرير 10 محاضر متنوعة، منها تحرير 8 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمجال تجارية.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم،على الحملات على الاسوق، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضراً متنوعاً منهم، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر نظافة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، والتي تمكنت من تحرير 20 محضراً متنوعهاً، منهم 6 محاضر بيئة، و 6 محاضر عدم حمل شهادات صحخية، و8 محاضر إشغالات.

وأشرف أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على حملة مجلس المدينة على الاسواق، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر متنوعة.

وأشرف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على الحملات على الاسواق، تمكنت من من تحرير 24 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم وجود رخصة، و4 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، حملة مجلس مدينة البرلس على الاسواق، وتمكنت الحملة من 4 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، حملة مدينة سيدي غازي، على الأسواق والتي تمكنت من تحرير 3 محاضر متنوعة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه على الأسواق من تحرير 6 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المحال والمخابز، منهم محضر بيئة، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر نقص وزن لصاحب أحد المخابز، ومحضرين اشغال.

 

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق

 

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق

 

متابعة صلاحية السلع
متابعة صلاحية السلع

 

متابعة الاسعار
متابعة الاسعار

 

جانب من التفتيش
جانب من التفتيش

 

التفتيش على صلاحية السلع
التفتيش على صلاحية السلع

 

التفتيش على الاسواق
التفتيش على الاسواق

 

التأكد من سلامة اللحوم
التأكد من سلامة اللحوم

 

التأكد من سلامة اللحوم بفوه
التأكد من سلامة اللحوم بفوه

 

التأكد من صلاحية السلع
التأكد من صلاحية السلع

 


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