محافظ دمياط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يتابعان مشروع تطوير عواصم المدن برأس البر

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ، ميدانيًا الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المدن بمدينة رأس البر.

حيث يجرى المشروع بموقعين الأول على مساحة 60 فدانا والذى يتضمن 96 عمارة بإجمالى 1920 وحدة سكنية و منشآت خدمية، والآخر على مساحة 72 فدانا تشتمل على 143 عمارة بعدد 2860 وحدة ومنشآت خدمية وذلك باجمالى 239 عمارة و 4780 وحدة سكنية، حيث بلغت معدلات تنفيذ العمارات والمنشآت الخدمية 100% ويجرى تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى.

هذا وقد تفقدت المحافظ والمهندس صديق موقع المشروع ، وأشادا بالمستوى التنفيذى ،كما بحثا آلية تنفيذ شبكات الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وتشهد محافظة دمياط خلال الفترة الحالية عظة مشروعات تنموية أبرزها مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي انطلقت خلال المرحلة الماضية بمركز كفر سعد، بهدف تطوير 28 قرية كمرحلة أولي، فضلا عن مشروعات تنموية وتطوير المناطق غير المخططة في اكتر خطة المحافظة للقضاء على. العشوائيات وتطوير خدمات كافة المناطق على مستوى المحافظة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد تابعت معدلات تنفيذ تلك المشروعات والتي اقترب بعضها من دخول الخدمة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلي وصول نسب تنفيذ بعض المشروعات الأخري إلي 78%، إضافة إلي 90% من معدلات تنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي وكذلك مراكز الخدمات المتطورة والتي تم إنشاؤها داخل تلك القري من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأهالي تلك المناطق.