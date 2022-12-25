محافظة دمياط: بوابة المحليات تقدم العديد من الخدمات إلكترونيا

دمياط معتز الشربينى

أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن مجموعة الخدمات التي تقدمها بوابة خدمات المحليات، حيث تقدم بوابة خدمات المحليات العديد من الخدمات والاستفسارات عن الخدمة وشروطها والتقديم لها إلكترونيا دون الذهاب للحي المختص وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتفعيل منظومة المراكز التكنولوجيا التي تهدف للتيسير على المواطن المصري وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمة .

والجدير بالذكر أن بوابة خدمات المحليات تتابع جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني، وأيضا تقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

كما أعلنت محافظة دمياط تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، منح قروض ممولة من صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة بنسبة فائدة 6%.

"اليوم السابع" يعرض المشروعات التى تنطبق عليها الشروط وقيمة القرض والمستندات المطلوبة فى التقرير التالى..

- المشروعات المنزلية.. بقالة منزلية، بيع أدوات مدرسية، بيع خضراوات وفاكهة، بيع أعلاف، وتبلغ قيمة القرض من 5 إلى 10 آلاف جنيه المستندات المطلوبة "ضامن واحد - سند اذنى، بطاقة رقم قومي".

- مشروع تربية أغنام.. تبلغ قيمة القرض 7 : 15 ألف جنيه والمستندات المطلوبة ضامن واحد ،عقد كفالة، 2 سند اذني، إقرار تأمين علي الماشية، بطاقه رقم قومي .

- مشروع تسمين مواشي: تبلغ قيمة القرض 15 : 25 ألف جنيه، المستندات المطلوبة 2 ضامن ، 2 عقد كفالة ، 2سند اذني، إقرار تأمين علي الماشية ، بطاقة رقم قومى.

- مشروع الجاموس الحلاب: تبلغ قيمة القرض 15 : 30 ألف جنيه والمستندات المطلوبة 2 ضامن، 2 عقد كفالة، 2 سند اذني، بطاقة الرقم القومي.

- المشروعات المرخصة 15 : 30 ألف جنيه المستندات المطلوبة 2 ضامن، 2 سند إذني، عرض سعر، عقد كفالة ، بطاقة الرقم القومى

- مشروعات الآلات والمعدات والتروسيكل: طبقاً لعرض السعر المقدم، والمستندات المطلوبة 2 ضامن ، 2 سند أذني، 2 عقد كفالة تضامنية، عرض سعر ، بطاقة الرقم القومي.