محافظ جنوب سيناء يفتتح عددا من المحال التجارية بالممشى السياحى بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، افتتح المحافظ خلالها عدداً من المحال التجارية التي تعتبر فروع ماركات وبراندات معروفة، ذات أنشطة متنوعة، وذلك في إطار تنويع المنتجات وملاءمتها لمختلف الزوار والجنسيات الوافدة إلي شرم الشيخ، وتشجيع المستثمرين والعاملين في المجال السياحي.
وفي نفس السياق، تفقد المحافظ خلال الجولة عدداً من المحال التجارية الجاري الانتهاء منها استعدادا لافتتاحها، كما تفقد المسرح المكشوف ووجه بضرورة إقامة حفلات عامة بصفة مستمرة للزائرين وأهالي مدينة شرم الشيخ بالمجان، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بغرض تنويع المنتج السياحي والثقافي والتراثي بالمدينة.
رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح حلمي مستشارالمحافظ للإعلام، والعميد نادر علام نائب أول رئيس مدينة شرم الشيخ.
محافظ جنوب سيناء يفتتح عددا من المحال التجارية بالممشى السياحى بشرم الشيخالإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:04 م
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أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، افتتح المحافظ خلالها عدداً من المحال التجارية التي تعتبر فروع ماركات وبراندات معروفة، ذات أنشطة متنوعة، وذلك في إطار تنويع المنتجات وملاءمتها لمختلف الزوار والجنسيات الوافدة إلي شرم الشيخ، وتشجيع المستثمرين والعاملين في المجال السياحي.
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