محافظ بورسعيد يوجه بحصر المحال التجارية.. ويؤكد: تفعيل منظومة الشباك الواحد

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، اجتماعا، لاستعراض سير وموقف العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، والوقوف على معدلات سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة.

حضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، محمد غزي مدير المركز، ورؤساء الأحياء ومدينة بوؤفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية.

واستمع محافظ بورسعيد، من مدير المركز لعرض توضيحي حول موقف ومستجدات العمل منذ تشغيل المركز وحتى الآن، مستعرضاً أعداد الرخص التي تم استقبالها، ومستجدات إنشاء قاعدة بيانات على الخريطة الإلكترونية، فضلا عن تحديد أعداد المحال المرخصة وغير المرخصة، وتم التأكيد على أنه سيتم تفعيل منظومة الشباك الواحد لسرعة إصدار الرخص بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة.

المحافظ يوجه بحصر المحال التجارية

ووجه المحافظ خلال اللقاء، بحصر إجمالي المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، مع تشكيل لجان بجميع الأحياء تختص بأعمال الحصر، وإنشاء لائحة عمل تضم السكرتير العام ورؤساء الأحياء خاصة بالمركز، وعقد مؤتمر شهري لاستعراض مستجدات العمل أولا بأول، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود العاملين داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موضحاً أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وأكد "محافظ بورسعيد"، أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، وتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.

تدريب العاملين

ولفت المحافظ، إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشدداً على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، والعمل وفق نظام ومعايير محددة.

وظيفة مركز التراخيص

ويضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .