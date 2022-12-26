محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من السيارات والمعدات التابعة للمحافظة بعد رفع كفاءتها

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، عدداً من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، وجراج الإنقاذ والطوارئ، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الإرتقاء بخدمات الأحياء.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومسئولي الإنقاذ والطوارئ، ومدير الجراج.

واستمع محافظ بورسعيد، لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات واللودرات، والتي تنضم لأسطول المعدات بالأحياء، كما تفقد سيارة كسح جديدة سيول اسكانيا موديل B460، بقدرة 6000جالون / دقيقة، ومزودة بطلمة غاطسة 5000 جالون / دقيقة بعمق 5 متر، وأطوال خراطيم شفط حتى 1007 متر، وأطوال خراطيم طرد حتى 2000 متر، ومجهزة بمولد كهرباء إضاءة ليلية، لاستخدامها في موسم الامطار

وأكد محافظ بورسعيد، على أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار.

وأضاف المحافظ، أن ذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

جولة أخرى للمحافظ على مستشفى الزهور

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد محسن مدير المستشفى.

وقام محافظ بورسعيد، بالمرور على عدد من الأقسام، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الطبية، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة.

وأشاد المحافظ، بدور الأطقم الطبية والتمريض في سرعة تقديم الخدمات، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى داخل المستشفي.

والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى.

وأشاد المواطنون بالمنظومة الصحية الجديدة، وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفى الزهور، مؤكدون حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن القطاع الطبي ببورسعيد أصبح يشهد تطوراً غير مسبوق، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية بالدولة تتابع باستمرار مستجدات المنظومة، لتحقيق اعلى معدل من الرضا للمواطنين وتنفيذ ممظومة تليق بحياة المواطن المصري.