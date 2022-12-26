محافظ بورسعيد يزور مستشفى الزهور ويلتقى عددا من المواطنين

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، سير وانتظام العمل داخل مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد محسن مدير المستشفى.

وقام محافظ بورسعيد، بالمرور على عدد من الأقسام، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الطبية، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة.

وأشاد المحافظ، بدور الأطقم الطبية والتمريض في سرعة تقديم الخدمات، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى داخل المستشفي.

والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى.

وأشاد المواطنون بالمنظومة الصحية الجديدة، وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفى الزهور، مؤكدون حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن القطاع الطبي ببورسعيد أصبح يشهد تطوراً غير مسبوق، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية بالدولة تتابع باستمرار مستجدات المنظومة، لتحقيق اعلى معدل من الرضا للمواطنين وتنفيذ ممظومة تليق بحياة المواطن المصري.

إجراءات تم اتخاذها مع بداية مشروع التأمين الصحي

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتى تتضمن محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد تم أغلبها طبقا للآتي :

1 - القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر .

2 - إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفى بجميع محافظات مصر، والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .

3 - توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات .

4 - المسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين .

5 - الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات، والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الاولى( السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء) .