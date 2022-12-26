محافظ المنوفية يناقش اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس

حضر الاجتماع محمد موسي، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، العميد محمد حمدان مدير الحماية المدنية ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، القمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية ، القمص بنيامين حليم وكيل مطرانية بنها وقويسنا، القمص بطرس سمعان وكيل مطرانية البحيرة قطاع السادات، القمص بسنتي حليم كاهن كنيسة العذراء بمدينة السادات، المستشار الهندسي بالمحافظة .

في بداية الاجتماع قدم محافظ المنوفية التهنئة للسادة الحضور والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، مؤكداً على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان خلف القيادة الرشيدة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

تناول الاجتماع مناقشة اشتراطات الحماية المدنية الضرورية واللازمة لتأمين الكنائس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاستيفائها، هذا وقد وجه محافظ المنوفية المستشار الهندسي للمحافظة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والجهات المعنية كل فيما يخصه بمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها كحد أدني لتأمين الكنائس والمباني التابعة لها والتي تم توفيق أوضاعها طبقاً لقرارات مجلس الوزراء وذلك بهدف الحفاظ علي الأرواح والممتلكات وبما يمنح المواطنين الطمأنينة لآداء مناسكهم وطقوسهم الدينية .