محافظ المنوفية يناقش اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أخر مستجدات موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والإجراءات الاحترازية الواجب توافرها لتأمين الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين الأخير .
محافظ المنوفية يناقش اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائسالإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:56 م
جانب من الاجتماع
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